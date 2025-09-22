Имущество петербургского университета требуют вернуть государству

Генпрокуратура РФ подала масштабный иск о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), оцениваемого в миллиарды рублей. Как стало известно «Ъ», надзорное ведомство утверждает, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) незаконно оформила его в собственность, а ректор вуза Александр Запесоцкий десятилетиями использовал активы для личного обогащения.

Согласно иску, имущество советской профсоюзной школы, созданной в 1926 году, никогда не передавалось профсоюзам в собственность. Однако в 2009–2014 годах руководство ФНПР и ректор, по версии Генпрокуратуры, «инспирировали судебные разбирательства для легализации незаконно захваченной публичной собственности». При этом скрывались сведения о строительстве объектов за государственный счет.

Ключевая претензия связана с созданием ректором схемы личного обогащения. При ежегодной выручке вуза в 0,5–1 млрд руб. от платного обучения он искусственно завышал расходы, декларировал убытки и получал государственные субсидии — всего более 3,2 млрд руб. с 2012 года. Также, по данным надзора, Запесоцкий вывел через офшорную компанию на Сейшелах недвижимость сыну по заниженной в 60 раз стоимости, а средства вуза направлял на покупку элитной недвижимости во Франции и инвестиции в бизнес в Монако и Эстонии.

Генпрокуратура требует изъять в пользу государства учебные корпуса, общежития и иное имущество вуза, а также наложить на него арест до решения суда.

