Т-Банк представил первые итоги работы сервиса T-Pay на iPhone. За пять дней проведены более 2 млн успешных оплат, оборот составил более 1 млрд руб. Новым сервисом воспользовались 600 тыс. клиентов по всей стране, средний чек составил 589 руб., что сопоставимо с оплатами по обычной карте. Это говорит о том, что клиенты используют такой способ оплаты для повседневных трат. T-Pay на iPhone работает на основе технологии Bluetooth Low Energy и совместим с сервисом «Вжух». Это дает возможность провести оплату с помощью нового сервиса от Т-Банка в терминалах «Сбера».

Объединенная компания Wildberries & Russ начала закрытое тестирование нового медиасервиса «WB Книги». В тестовую группу вошли покупатели обычных и цифровых книг на Wildberries, которые смогут скачать приложение по специальной ссылке, сообщил «Ведомостям» представитель компании. На текущем этапе функционал приложения включает поиск по библиотеке, читалку, аудиоплеер, систему отзывов, офлайн-доступ к контенту и синхронизацию между устройствами.

Курьерам в Москве по-прежнему предлагают зарплату выше, чем специалистам с высшим образованием: 132 тыс. руб. против 116 тыс. руб. Квалифицированным сотрудникам без университетского диплома готовы платить еще меньше — 100 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании SuperJob «Индекс курьера» (есть у РБК). В сфере курьерской доставки вакансий за месяц стало на 17% больше, а медианные зарплатные предложения работодателей выросли на 1,5% (+2 тыс. руб.), сообщили в компании.