В Кемерове объявлен тендер на восстановление участка, где столкнулись трамваи

Городское управление капитального строительства Кемерова объявило тендер на разработку проектной документации и выполнение работ по переустройству, выносу и защите инженерных сетей трамвайного полотна и контактной сети по маршруту №10. Стоимость контракта составила около 503 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства выделят из регионального бюджета Кузбасса.

В июне 2024 года на этом участке произошло ДТП с участием двух трамваев. В результате аварии тогда пострадали 194 человека, один погиб.

Согласно конкурсной документации, победителю торгов предстоит провести работы на трамвайной линии протяженностью 16,9 км. Подрядчик должен разработать решение по благоустройству прилегающей территории, восстановить нарушенное благоустройство в границах постоянного и временного отводов. При разработке проектной и рабочей документации подрядчику предстоит рассмотреть возможное использование инновационных строительных материалов преимущественно отечественного производства.

Работы должны быть выполнены в два этапа. Первый этап предусматривает разработку проектной документации до 1 ноября 2025 года, второй — проведение строительно-монтажных работ. Срок сдачи участка установлен не позднее 1 сентября 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», 22 сентября суд вынес приговор водителю разбившегося в ДТП трамвая. Вагоновожатую признали виновной в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и назначили 2,5 года колонии-поселения. Ранее, к 2,5 годам лишения свободы также суд приговорил экс-гендиректора АО «Кемеровская электротранспортная компания». В материалах следствия указывается, что он не организовал систему техобслуживания и контроля транспорта перед выходом на линию, в результате в рейс отправился вагон с неисправными тормозами.

