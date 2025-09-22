Второй окружной западный военный суд вынес приговор 27-летнему жителю Московской области по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии жителя Подмосковья осудили за госизмену и финансирование терроризма

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии жителя Подмосковья осудили за госизмену и финансирование терроризма

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с апреля по июнь 2023 года он через интернет перевёл в криптовалюте деньги на счета, которые использовались для поддержки украинских вооружённых формирований, признанных в России террористическими.

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые два с половиной года он проведёт в тюрьме. Также назначены штраф в размере 350 тысяч рублей и ограничение свободы на год после освобождения.

В июле этого года в Татарстане 35-летнего жителя Набережных Челнов приговорили к 22 годам колонии строгого режима за содействие спецслужбам Украины.

Анна Кайдалова