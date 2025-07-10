Жителя Козьмодемьянска Республики Марий Эл привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера без разрешения органов местного самоуправления. Ространснадзор назначил штраф в размере 15 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Марий Эл оштрафовали на 15 тысяч рублей за запуск дрона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жителя Марий Эл оштрафовали на 15 тысяч рублей за запуск дрона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушение выявлено в апреле 2025 года в ходе проверки исполнения законодательства об использовании воздушного пространства. По данным Марийской транспортной прокуратуры, мужчина запустил беспилотный летательный аппарат, не получив разрешения на полеты.

«Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении.

Гражданина привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства.

Анар Зейналов