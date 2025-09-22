Песков анонсировал «ряд важных заявлений» Путина на заседании Совбеза

На оперативном совещании Совбеза России президент Владимир Путин сделает несколько важных заявлений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Какой теме будет посвящено заседание, он не уточнил.

«Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений»,— сказал Дмитрий Песков во время брифинга.

На 17:00 мск 22 сентября назначено экстренное заседание Совбеза ООН, которое созвала Эстония. Власти страны заявляли, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили эстонское воздушное пространство.