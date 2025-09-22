Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков анонсировал «ряд важных заявлений» Путина на заседании Совбеза

На оперативном совещании Совбеза России президент Владимир Путин сделает несколько важных заявлений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Какой теме будет посвящено заседание, он не уточнил.

«Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений»,— сказал Дмитрий Песков во время брифинга.

На 17:00 мск 22 сентября назначено экстренное заседание Совбеза ООН, которое созвала Эстония. Власти страны заявляли, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили эстонское воздушное пространство.

Новости компаний Все