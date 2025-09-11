Пересекавший ж/д пути на электросамокате уроженец Астрахани погиб под Петербургом

На железнодорожной станции Лисий Нос под Петербургом поезд насмерть сбил 44-летнего жителя Астрахани, ехавшего по переходу на электросамокате на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили 11 сентября в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что перед трагическим инцидентом машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но, поскольку самокатчик был в наушниках и не слышал приближающегося поезда, избежать столкновения не удалось.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на железнодорожном переезде под Приозерском поезд столкнулся с автомобилем.

Артемий Чулков