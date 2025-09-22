Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В вузах может появиться сдача дополнительной дисциплины за баллы при поступлении

В российских вузах может появиться дополнительная дисциплина для сдачи при поступлении на технические специальности. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе общения с и.о. ректора Уральского федерального университета Ильей Обабковым на форуме «Микроэлектроника 2025».

«Мы совсем недавно с Фальковым (главой Минобрнауки — ''Ъ'') говорили о том, что возможно сделать какие-то решения, чтоб ребята, которые поступают, могли бы осваивать и сдавать, в том числе, и смежные специальности, которые были бы интересны, например, химию при поступлении на факультет электроники и т.д.» — сказал господин Мишустин. Его слова приводит «Интерфакс».

Господин Фальков в свою очередь пояснил, что речь идет о дополнительной четвертой дисциплине по выбору в зависимости от специальности. «Скажем, если микроэлектроника, то могла бы быть четвертой дисциплиной химия. И в случае, если ты получаешь больше 70 баллов, то получаешь дополнительные баллы при поступлении. Это лучше будет готовить студентов заранее для освоения этих сложных специальностей, таких, как микроэлектроника»,— объяснил он.

Полина Мотызлевская

