В Новосибирске задержали восьмерых нелегальных оружейников

Правоохранительные органы задержали восьмерых жителей Новосибирска, занимавшихся нелегальным созданием огнестрельного оружия. Против них возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Фигурантам избрали меры пресечения.

По данным следствия, злоумышленники создавали оружие под заказ, испытывали его, а затем доставляли заказчикам. Всего преступная группа успела выполнить почти 50 заказов. Подозреваемых задержали при сбыте очередной партии.

Правоохранители ликвидировали три подпольные мастерские и изъяли 66 единиц оружия. Среди них были пистолет-пулемет, автоматы, пистолеты, револьверы, ружья и винтовки. При обыске силовики нашли компоненты для создания самодельной взрывчатки, детали и механизмы для переделки оружия. Также из оборота изъяли более 3,4 тыс. боеприпасов, свыше 2 кг пороха, глушители и 111 ножей. Фигурантам грозит до 11 лет колонии.

22 сентября ФСБ сообщила о задержании 43 человек из 32 субъектов России, подозреваемых в незаконном обороте оружия. Оперативники нашли 27 подпольных мастерских, где создавали боеприпасы и модернизировали оружие. При обысках изъяли около 200 единиц оружия и более 250 кг взрывчатых веществ.

Никита Черненко