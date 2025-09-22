ФСБ заявила о пресечении торговли оружием в 32 регионах

43 человека из 32 субъектов России задержаны по подозрению в причастности к незаконному обороту оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В результате совместных действий ФСБ, МВД и Росгвардии изъяты 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, ружей и карабинов, 10 пистолетов-пулеметов, 75 автоматов, 9 пулеметов и 17 гранатометов. Также обнаружены более 250 кг взрывчатых веществ (порох и тротил), более 1,5 тыс. гранат, 356 противотанковых, противопехотных и минометных мин и 7 артиллерийских снарядов.

Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия, включая восстановление боевых свойств у гражданских образцов.

Следственные действия против нелегальных оружейников прошли в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Томской и Херсонской областях.