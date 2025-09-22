ГК «Элемент» купил 51% казанской компании, производящей роботов

АО «Корпорация роботов» в составе ГК «Элемент» купила 51% «Эйдос Робототехники», производителя роботов из Татарстана. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Робот-манипулятор

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Робот-манипулятор

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма сделки раскрыта не была. Руководство и состав команды «Эйдос Робототехники» останется прежним. В составе «Корпорации роботов» предприятие планирует увеличить выручку в 2,5 раза, а также расширить линейку продуктов и выйти на новые рынки.

«Эйдос Робототехника» является производителем промышленных роботов-манипуляторов. Техника компании использовалась на предприятиях КАМАЗа, СИБУРа и «Газпром нефти».

ГК «Элемент» была создана в 2019 году АФК «Системой» и «Ростехом», в компанию вошли доли 20 компаний. Организация занимается производством и развитием технологий в области микроэлектроники.

Марк Халитов