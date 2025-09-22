ГК «Элемент» приобрела производителя промышленных роботов из Казани

АО «Корпорация Роботов» (входит в ГК «Элемент») приобрела 51% акций российского разработчика и производителя промышленных роботов «Эйдос Робототехника» из Татарстана. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе группы.

«Эйдос Робототехника» сохранит прежний состав команды и менеджмента. В должности гендиректора компании останется Антон Сурьянинов. В составе «Корпорации Роботов» производитель рассчитывает расширить линейку продуктов, выйти на новые рынки и увеличить выручку не менее чем в 2,5 раза. КАМАЗ, с которым «дочка» ГК «Элемент» ранее подписала соглашение о совместном развитии промышленных роботов в автомобильной отрасли России, выступит одним из стратегических заказчиков казанского предприятия.

С купленным активом в ГК «Элемент» перешли 20 зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. Специализация «Эйдос Робототехника» — это промышленные роботы-манипуляторы. Их флагманский робот А12-1450 внесен в реестр отечественных продуктов от Минпромторга, что позволяет заказчикам получать меры поддержки при его приобретении. У предприятия есть опыт внедрения своей техники в КАМАЗ, СИБУР и «Газпром нефть».

ПАО «Элемент» в первом полугодии 2025 года сократило выручку на 19% год к году, до 16,1 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб. На момент создания группы 49,99% ее акций принадлежало «Ростеху», а 50,01% — АФК «Система».

ГК «Элемент» — крупнейший производитель микроэлектроники в России. Как ранее писал «Ъ», АФК «Система» ведет переговоры о продаже своей доли в группе «Сберу». Сделка позволит банку создать полный цикл производства, который даст ему стратегическое преимущество в развитии ИИ. Собеседники оценивают сумму сделки в диапазоне от 15 млрд до 28 млрд руб.

