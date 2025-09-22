«Росатом» разрабатывает инфраструктуру искусственного интеллекта

«Росатом» работает над интегрированной инфраструктурой искусственного интеллекта (ИИ) для цифровой экономики, сообщил директор по информационным и цифровым технологиям корпорации Евгений Абакумов. Он назвал ключевым для «Росатома» развитие «доверенного» ИИ, который откроет новые возможности для энергетики.

Какие-либо подробности о создаваемой инфраструктуре и сроки ее готовности господин Абакумов не привел. «Мы стремимся создать интегрированную инфраструктуру ИИ для развития цифровой экономики, уделяя особое внимание технологическому суверенитету и прозрачности решений»,— цитирует его пресс-служба «Росатома».

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин говорил, что российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС. Бизнес считает, что государству следует подталкивать бизнес к участию в технологической гонке, в частности — к массовому внедрению технологий ИИ, но при этом ему лучше воздержаться от «принуждения к прогрессу».

Подробности — в материале «Ъ» «ИИ своим путем».