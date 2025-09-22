Захарова не исключила встречу Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН

В рамках предстоящей Недели высокого уровня Генассамблеи ООН прорабатываются десятки встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, речь идет в том числе о контактах с американской стороной.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. В Нью-Йорке запланированы мероприятия министерского уровня по линии БРИКС, G20, ОДКБ.

Сергей Лавров и Марко Рубио проводили переговоры на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре в июле. Они обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта, обстановку вокруг Ирана и Сирии и нормализацию работы двусторонних дипломатических миссий.

Лусине Баласян