Школьникам заглянули в карман

У школьников стало больше карманных денег. 75% родителей регулярно выделяют денежные средства детям. Минимальный чек — 2 тыс. руб. в месяц. Доля таких семей якобы за год выросла в полтора раза, выяснили аналитики финтех-компании ЮMoney. Увеличились не только поступления на детские карты, но и родительский контроль за тратами ребенка. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Большинство россиян начинают давать детям карманные деньги с начальной школы — 44%. За год эта сумма якобы выросла почти на 30%, подсчитали аналитики ЮMoney. Школьники в среднем получают 1,5 тыс. руб. в неделю. Максимальный чек — 5 тыс. руб., то есть в месяц выходит больше 20 тыс. руб. Но таких родителей-респондентов всего 3%. Карманные деньги нужно заработать, а не получить просто так, считает генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова: «Когда старший сын начал получать четверки, а мог учиться на пятерки, мы заключили с ним соглашение. За отличную оценку он получал 200 руб. За четверку — ничего, тройка — минус 200 руб. Двойка — минус 500 руб. В результате он закончил школу с золотой медалью. Сейчас младшему сыну 12 лет, и я тоже собираюсь ввести эту практику. У него есть своя карта, а львиную долю карманных денег он тратит на компьютерные игры».

Современным детям не нужны наличные ни в школе, ни в транспорте: 64% родителей переводят карманные деньги на карту ребенка. И треть из них, как показывают соцопросы, отслеживают траты в банковском приложении. Но ребенок должен научиться самостоятельно контролировать собственные расходы, считает гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков: «Если родители успешные, это не значит, что надо баловать детей. Они не должны выделяться в своей среде, а понимать ценность денег и, самое главное, осознавать, что наличие этих средств не их заслуга, а родителей. У меня трое детей: студентка и две школьницы. Карманные деньги строго лимитированы — не больше 500-700 руб. в день. Примерно 70% из них уходит на еду и транспорт, а треть остается на собственные траты. Дальше ребенок уже сам должен принять решение: либо ты сегодня чем-то себя побалуешь, либо сможешь на что-то накопить и исполнить какую-то свою мечту».

Экономисты рекомендуют приучать детей к финансовой грамотности с шести лет, вместе обсуждать семейный бюджет. Можно даже ввести налог на карманные деньги, как делают, например, немецкие родители, чтобы ребенок с детства знал — нужно платить налоги. Бизнесмены, как выясняется, чаще выделяют карманные деньги не раньше средней школы. Четко по лимиту, но с возможностью заработать больше, продолжает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «Летом, когда дети свободны от школы, они помогают в разных отделах моей компании. Условно говоря, папа платит за определенный вид работы. Например, разбирать и раскладывать по папкам документы в бухгалтерии или юридическом департаменте. Оплата производится раз в неделю. Если хочешь заработать больше, трудись до 18:00, а не до 13:00. Хочешь получить еще больше, работай две недели, тогда добавляется индексация. Это очень классно. Если своих детей приучать к тому, что деньги зарабатываются, а не выдаются родителем просто потому, что они дети, их финансовая грамотность значительно повысится».

Главное — дисциплина: сколько получил, столько и потратил. А до поступления в университет карманные деньги — роскошь, считает управляющий партнер Point Group Павел Трейвас: «Детей у меня пятеро. Старший — единственный, кто получает карманные деньги — 80 тыс. руб. в месяц на все. Ему 19 лет, учится в МГИМО, большую часть времени живет отдельно в городе. Его обязанность только одна: учиться достаточно хорошо, чтобы мне никогда не поступала негативная обратная связь о нем. К сожалению, среди моих друзей очень много отцов, которые не сильно лимитируют ребенка в карманных расходах. Они спокойно дают по 500 тыс. руб. и более. Это сильно ухудшает перспективы в будущем».

Карманные деньги детей — это доходы бизнеса. Средний чек по детским банковским картам в России — почти 400 руб. 50% всех оплат приходятся на фастфуд, супермаркеты и маркетплейсы. И вот московские школьники, как выяснили в ВТБ, самая платежеспособная аудитория среди сверстников. В 2024 году, например, на покупки в интернете они потратили почти 4 млрд руб.

