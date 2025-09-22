Виновников отравления сидром в Удмуртии приговорили к тюремным срокам

В Самаре суд приговорил Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова к 8 и 9 годам колонии общего режима соответственно за производство смертельно ядовитого напитка «Мистер Сидр», от которого в 2023 году погибли 50 человек и еще 63 пострадали, пишет «Ъ».

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

Фигурантов признали виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Исковые требования потерпевших и их родственников на общую сумму 46 млн руб. подлежат удовлетворению в полном или частичном объеме. Обвиняемые частично признали вину, но отрицали групповой сговор, утверждая, что не знали о наличии метанола в сырье.

В Удмуртии от ядовитого напитка погиб 20-летний юноша, а 34-летняя женщина получила серьезные осложнения. После массовых отравлений полиция изъяла 13,7 тыс. литров сидра на территории республики.

Анастасия Лопатина