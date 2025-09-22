Что известно о сделке по TikTok в США

Администрация США и китайская ByteDance близки к соглашению, которое позволит TikTok продолжить работу на американском рынке. Контроль над локальным бизнесом компании может получить консорциум инвесторов во главе с Oracle, а сама ByteDance сохранит в нем миноритарную долю. Сделка должна снять регуляторные риски для TikTok и сохранить его позиции среди крупнейших соцсетей страны. Самое важное — в подборке «Ъ».

Что известно о сделке

США и Китай достигли рамочного соглашения, по которому TikTok сможет продолжать работу в Штатах при условии передачи контроля над американскими активами местным инвесторам.

ByteDance сохранит долю владения меньше 20%, чтобы соответствовать закону, требующему продать TikTok в 2025 году.

Новый консорциум инвесторов, включая Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz, получит около 80% акций нового американского предприятия, которое будет контролировать TikTok в США.

Данные пользователей из США будут храниться на инфраструктуре Oracle, алгоритм рекомендаций будет лицензирован у ByteDance, но управление им перейдет к американскому юрлицу.

Планируется, что сделка будет утверждена президентом США с помощью исполнительного указа, однако ее окончательное воплощение зависит от юридических и регуляторных согласований, включая одобрение со стороны Китая.

Дональд Трамп подпишет исполнительный указ на этой неделе. Он будет соответствовать требованиям закона 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Власти США уже продлевали сроки для приведения TikTok в соответствие закону трижды; текущий крайний срок — 16 декабря.

По данным Wall Street Journal, правительство США получит многомиллиардное вознаграждение за организацию сделки.

Опрос исследовательского центра Pew Research Center в марте показал, что около трети американцев поддерживают запрет TikTok.

Прогнозы экспертов

Исследовательский центр CFRA Research оценивает, что при сделке капитализация американской части TikTok может вырасти выше $60 млрд.

По оценкам аналитиков WSJ, контроль американских инвесторов снизит политические риски для TikTok и позволит сохранить рекламные бюджеты брендов, которые в последние месяцы сдерживали расходы из-за неопределенности.

В комментарии Reuters эксперт по китайской экономике Скотт Кеннеди заявил, что текущий контур сделки больше соответствует интересам Китая, чем США, особенно в части технологических и регуляторных уступок.

Эксперты The Heritage Foundation предупреждают, что сделка, сохраняющая Китаю канал для влияния, может оставить текущие угрозы в силе. Они призывают к «реальной продаже», при которой алгоритм и данные пользователей полностью переходят под контроль США.

По словам источника Bloomberg, в рамках соглашения Oracle будет сотрудничать с правительством США по всем направлениям, от переобучения алгоритмов до разработки приложений и проверки исходного кода.

Ограниченный доступ ByteDance к алгоритму может замедлить внедрение новых функций в США, но упростит TikTok задачу позиционирования как «американского» продукта.

Эксперты WSJ ожидают, что после сделки конкуренция TikTok с YouTube и Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) за короткие видео усилится, так как регуляторные риски перестанут быть главным фактором давления.

На китайском рынке сделка может вызвать негативную реакцию: эксперты не исключают ужесточения условий для американских интернет-компаний, работающих в КНР.

Матвей Иващенко