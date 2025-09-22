обновлено 17:56
Что известно о сделке по TikTok в США
США и Китай близки к сделке по TikTok: подробности и прогнозы экспертов
Администрация США и китайская ByteDance близки к соглашению, которое позволит TikTok продолжить работу на американском рынке. Контроль над локальным бизнесом компании может получить консорциум инвесторов во главе с Oracle, а сама ByteDance сохранит в нем миноритарную долю. Сделка должна снять регуляторные риски для TikTok и сохранить его позиции среди крупнейших соцсетей страны. Самое важное — в подборке «Ъ».
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Что известно о сделке
- США и Китай достигли рамочного соглашения, по которому TikTok сможет продолжать работу в Штатах при условии передачи контроля над американскими активами местным инвесторам.
- ByteDance сохранит долю владения меньше 20%, чтобы соответствовать закону, требующему продать TikTok в 2025 году.
- Новый консорциум инвесторов, включая Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz, получит около 80% акций нового американского предприятия, которое будет контролировать TikTok в США.
- Данные пользователей из США будут храниться на инфраструктуре Oracle, алгоритм рекомендаций будет лицензирован у ByteDance, но управление им перейдет к американскому юрлицу.
- Планируется, что сделка будет утверждена президентом США с помощью исполнительного указа, однако ее окончательное воплощение зависит от юридических и регуляторных согласований, включая одобрение со стороны Китая.
- Дональд Трамп подпишет исполнительный указ на этой неделе. Он будет соответствовать требованиям закона 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
- Власти США уже продлевали сроки для приведения TikTok в соответствие закону трижды; текущий крайний срок — 16 декабря.
- По данным Wall Street Journal, правительство США получит многомиллиардное вознаграждение за организацию сделки.
- Опрос исследовательского центра Pew Research Center в марте показал, что около трети американцев поддерживают запрет TikTok.
Прогнозы экспертов
- Исследовательский центр CFRA Research оценивает, что при сделке капитализация американской части TikTok может вырасти выше $60 млрд.
- По оценкам аналитиков WSJ, контроль американских инвесторов снизит политические риски для TikTok и позволит сохранить рекламные бюджеты брендов, которые в последние месяцы сдерживали расходы из-за неопределенности.
- В комментарии Reuters эксперт по китайской экономике Скотт Кеннеди заявил, что текущий контур сделки больше соответствует интересам Китая, чем США, особенно в части технологических и регуляторных уступок.
- Эксперты The Heritage Foundation предупреждают, что сделка, сохраняющая Китаю канал для влияния, может оставить текущие угрозы в силе. Они призывают к «реальной продаже», при которой алгоритм и данные пользователей полностью переходят под контроль США.
- По словам источника Bloomberg, в рамках соглашения Oracle будет сотрудничать с правительством США по всем направлениям, от переобучения алгоритмов до разработки приложений и проверки исходного кода.
- Ограниченный доступ ByteDance к алгоритму может замедлить внедрение новых функций в США, но упростит TikTok задачу позиционирования как «американского» продукта.
- Эксперты WSJ ожидают, что после сделки конкуренция TikTok с YouTube и Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) за короткие видео усилится, так как регуляторные риски перестанут быть главным фактором давления.
- На китайском рынке сделка может вызвать негативную реакцию: эксперты не исключают ужесточения условий для американских интернет-компаний, работающих в КНР.