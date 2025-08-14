Бывший депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Согласно сообщению в Telegram-канале республиканского управления ведомства, его разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

В июне Telegram-канал «Mash на волне» писал, что экс-депутата заподозрили в мошенничестве. Канал утверждал, что господин Бальбек скрывается от следствия в Турции. Другие детали также не раскрывались.

Кроме того, правоохранители разыскивают бывшего гендиректора «Крымэнерго» Андрея Цурканенко. Его отправили в отставку в сентябре 2023 года. Через два месяца управление СКР по Крыму объявило господина Цурканенко в розыск по делу о превышении должностных полномочий.

Руслан Бальбек был депутатом Госдумы VII созыва с 2016 по 2021 год. С 2014 по 2016 год он занимал пост зампредседателя Совета министров Крыма. После окончания депутатского мандата фигурант выступал в СМИ в качестве политолога.

Никита Черненко