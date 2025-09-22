Мосгорсуд оставил под арестом экс-главу «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма

Мосгорсуд оставил без изменений решение Басманного райсуда Москвы об аресте бывшего главы ООО «Черноморнефтегаз» Сергея Бейма. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве за хищение бюджетных средств. Это следует из протокола заседания апелляционной инстанции (есть в распоряжении «Ъ»).

Согласно материалам суда, защита обвиняемого сочла арест незаконным, а преступление недоказанным. Адвокаты отметили, что арест господина Бейма создает угрозу топливной и энергетической безопасности Крыма, а также мешает исполнению госконтрактов на поставку топлива. В апелляционной жалобе говорится, что фигурант не планирует скрываться от следствия, а также страдает тяжелым заболеванием, запрещающим ему находиться в СИЗО.

Судьи отклонили доводы защиты, посчитав арест законным. По мнению инстанции, правоохранители доказали причастность Сергея Бейма к преступлению. Взятие под стражу сочли необходимым, так как обвиняемый совершил тяжкое преступление и мог уничтожить улики, оставшись на свободе. Также защита не представила медицинских документов, подтверждающих невозможность нахождения экс-главы «Черноморнефтегаза» в СИЗО.

Сергея Бейма арестовали 25 июля. Вместе с ним под стражу отправили руководителя крымской компании «Аврора» Марию Пяткову. Фигурантам грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.

Никита Черненко