WSJ: США проигрывают Китаю гонку за чистую энергию

США значительно уступают Китаю в скорости перехода на возобновляемые источники энергии, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, КНР активно переходит на зеленую энергию, в то время как Соединенные Штаты при Дональде Трампе сделали ставку на добычу нефти и газа.

По данным Массачусетского технологического института и Rhodium Group, во втором квартале текущего года американские компании впервые за всю историю отменили больше проектов в сфере разработки возобновляемых источников энергии, чем анонсировали. Инвестиции в экологически чистую энергетику сократились на 51% по сравнению с предыдущим кварталом. А правозащитная организация E2 подсчитала, что в первой половине года в США были отложены или отменены проекты по производству электромобилей, аккумуляторов, солнечных батарей, ветрогенераторов и разработке других возобновляемых источников энергии на сумму $22 млрд.

В то же время в Китае за первые семь месяцев с начала года были введены в эксплуатацию ветряные и солнечные электростанции мощностью 277 гигаватт. Это в четыре раза больше, чем запланированный властями США объем ввода энергомощностей на весь 2025 год.

О перспективах развития зеленой энергетики читайте в материале «Ъ» «Энергопереход пришел за инвестициями».

Кирилл Сарханянц