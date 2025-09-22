На дороге Пермь — Екатеринбург водитель Ferrari попал в ДТП

В Ачитском районе Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария с автомобилем Ferrari 296 GTB, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 21 сентября в 18:20. За рулем автомобиля находился 35-летний водитель — он ехал в сторону Екатеринбурга, но не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Пострадавших в результате инцидента нет. В Госавтоинспекции отметили, что авария произошла из-за дождя, в результате которого дорожные условия ухудшились.

Напомним, вчера примерно в то же время на 332 км трассы Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе автомобиль «Лада» столкнулся с частным автобусом, в котором находились 30 пассажиров. В результате ДТП пострадал автомобилист.

Ирина Пичурина