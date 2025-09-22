КС проверит возможность регистрации в апартаментах по месту пребывания

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу уроженки Москвы на невозможность зарегистрироваться в апартаментах по месту пребывания в Санкт-Петербурге («Ъ» ознакомился с материалами). В высшую инстанцию обратилась гражданка Виктория Пиунова, которая сочла нарушенными свои конституционные права на свободу передвижения и выбора места пребывания. В жалобе указано, что муж Виктории Пиуновой господин Чернышов в 2022 году обратился с заявлениями о регистрации по месту пребывания своей семьи в апарт-отеле на Торфяной улице в Санкт-Петербурге в местное МВД — но получил отказ с объяснением, что это помещение является нежилым.

Супруг госпожи Пиуновой обжаловал это решение в Приморском райсуде Санкт-Петербурга, но получил отказ как в этой инстанции, так затем в горсуде Санкт-Петербурга и Третьем кассационном суде. В октябре 2024 года господину Чернышову отказал в передаче жалобы на рассмотрение и Верховный суд РФ. Все инстанции сослались на законность отказа в регистрации семье Пиуновых-Чернышовых, так как апарт-отель, где они пытались прописаться, является нежилым помещением. Тогда Виктория Пиунова обратилась в КС, указывая на неоднозначность судебной практики по этому вопросу.

Так, заявительница в КС ссылается на решение Красногвардейского райсуда Санкт-Петербурга, который в 2023 году установил, что законы не запрещают регистрацию по месту пребывания в нежилых помещениях. Госпожа Пиунова также указывает, что правила регистрации и снятии граждан с учета (утверждены постановлением правительства РФ N713 еще в 1995 году), запрещают оформление регистрации по месту жительства в нежилых помещениях.

«Однако запрета на оформление в апартаментах регистрации по месту пребывания действующие нормативные правовые акты не предусматривают»,— указывает заявительница. По ее словам, теми же правилами предусмотрено, что местом временного проживания человека может выступать гостиница, тогда как суды применили «ограничительное толкование» федерального закона «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ».

Таким образом, считает Виктория Пиунова, было нарушено ее право на свободу передвижения (ст. 27 Конституции РФ), а неоднозначная позиция судов о возможности регистрации в апартаментах нарушает принцип равенства (ст. 19 Конституции РФ). В жалобе содержится просьба признать неконституционными ст. 2 и 3 федерального закона о праве на свободу передвижения, и несколько пунктов упомянутых правил регистрации граждан, утвержденных правительством РФ.

Александр Воронов