Правительство приравняло QR-код из Госуслуг к бумажному паспорту

Правительство России опубликовало постановление, которое приравнивает QR-код из сервиса Госуслуг «ГосДоки» к бумажному паспорту. Возможности применения этого QR-кода будут расширяться поэтапно, уточнило Минцифры.

Как указано в сообщении министерства в Telegram-канале, на первом этапе QR-код в качестве документа можно будет использовать при покупке товаров «18+» в магазинах, отправке или получении посылок и писем, при проходе в кино или музей, а также в офисные центры с пропускной системой.

На последующих этапах QR-код разрешат использовать для «получения некоторых услуг» в МФЦ, в салонах сотовых операторов и частных медорганизациях, при заселении в гостиницы, а также в организациях финансового рынка.

Минцифры уточнило, что использование QR-кода — добровольное, никаких ограничений в использовании бумажных документов наложено не будет. Возможность создать QR-код в Госуслугах появится «в ближайшем будущем».