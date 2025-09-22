СКР завершил расследование по делу сотрудников «АСПЭК-Интерстроя» о взятке

В Ижевске завершили расследование уголовных дел 48-летнего исполнительного директора ООО «АСПЭК-Интерстрой» Рената Музитова и 27-летнего замруководителя проекта Павла Бушуева, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Их обвиняют в даче взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ст. 291 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Бушуев во время избрания меры пресечения 18 июля

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Павел Бушуев во время избрания меры пресечения 18 июля

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что днем 16 июля на ул. Удмуртской в Ижевске директор через посредника — замруководителя проекта — передал инспектору ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» взятку в размере 600 тыс. руб. за подписание актов проверки строительного объекта. Речь идет о станции подготовки воды «Кама—Ижевск». «АСПЭК-Интерстрой» выступает генподрядчиком.

По версии следствия, замруководителя проекта лично передал инспектору деньги в конверте, вложенном между документов. Представитель федерального центра от взятки отказался и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

В ходе расследования допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъята и осмотрена документация. Фигуранты признали свою вину. Уголовные дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Сейчас фигуранты находятся под арестом.

Подробнее о деле замруководителя проекта в материале «Конверт вложили в дело».

Анастасия Лопатина