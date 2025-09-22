Песков: Россия выступает за двухгосударственный подход по Израилю и Палестине

Россия привержена основополагающим резолюциям Совета безопасности ООН и считает, что палестино-израильский конфликт должен решаться на базе двухгосударственного подхода. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что это единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который сейчас переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю»,— сказал представитель Кремля журналистам. Так он ответил на вопрос о том, как российские власти относятся к признанию Палестины некоторыми странами.

21 сентября о признании палестинского государства объявили власти Великобритании, Канады и Австралии. Помимо этих стран Палестину признают еще 147 из 193 государств членов ООН. 22 сентября Франция проведет в ООН конференцию, посвященную признанию Палестины.

Лусине Баласян