Призывники осенью получат печатные и электронные повестки

Осенью 2025 года призывники получат и электронные, и печатные повестки, напомнил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«От напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы»,— сказал господин Цимлянский на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Он также напомнил об ответственности за неявку в 20-дневный срок после получения повестки.

Закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках был принят в апреле 2023 года. 1 ноября 2024 года реестр начал работу. В нем размещаются уведомления, связанные с военной службой, — прохождением медосвидетельствования, призывных комиссий, уточнением документов для военкоматов и др. Повестка, размещенная в реестре, считается полученной спустя семь дней после ее публикации в личном кабинете.

Осенний призыв в этом году начнется 1 октября. Господин Цимлянский на брифинге также указал, что одной из особенностей этого призыва станет продление срока действия решения о призыве. Такой закон Госдума приняла в апреле 2025 года. До принятия документа это решение действовало в течение одной призывной кампании (весенней или осенней), теперь срок увеличен до одного года.

Подробнее об изменениях в призыве на срочную службу — в материале «Ъ» «Солдат года».

Полина Мотызлевская