Песков об инциденте с дронами в Эстонии, конфликте в Газе и «Интервидении»
Пресс-секретарь Путина рассказал о готовящихся заявлениях президента
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о реакции Минобороны на инцидент с БПЛА на эстонской границе, продвижении ветеранов СВО во власть и отношении Путина к «Интервидению». Главные заявления пресс-секретаря президента — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов.
- Министерство обороны РФ категорически опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства.
- Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и сделает важные заявления.
- Путин придает большое значение «Интервидению», это подтверждается его видеообращением на конкурсе.
- Продвижение во власть ветеранов СВО приветствуется президентом и всем российским обществом.
- РФ выступает за двугосударственное решение конфликта между Израилем и Палестиной.