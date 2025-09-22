Россия удвоила объем производства в микроэлектронике за пять лет

Россия увеличила объем производства в сфере микроэлектроники в два раза за пять лет, до 3,4 трлн руб. В этом году ожидается рост до 3,5 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Несмотря на все сложности, отрасль за последнее время впервые сделала огромный шаг вперед, и в том числе — благодаря внешним санкциям»,— сказал он на пленарном заседании российского форума «Микроэлектроника 2025» (цитата по ТАСС). Глава правительства пояснил, что ограничения подтолкнули российские предприятия опираться в основном на собственные ресурсы.

По оценкам господина Мишустина, зависимость России от зарубежных технологий пока сохраняется, и ей предстоит сложный путь к обретению полного суверенитета. На освоение новой продукции микроэлектроники российские власти выделили 170 млрд руб. за 10 лет.

К микроэлектронике относятся процессоры, чипы, микросхемы и т. д. В ближайшие три года предприятиям микроэлектроники потребуется около 3 тыс. сотрудников. С учетом секторов радиоэлектронной промышленности — более 20 тыс., отметил Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин поручил нарастить выпуск продукции электронной промышленности до 6,3 трлн руб. за шесть лет.

