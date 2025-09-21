Экстренное заседание ООН из-за происшествия с МиГ-31 состоится 22 сентября

Совет безопасности ООН 22 сентября проведет экстренное заседание, посвященное происшествию с якобы вторжением российского истребителя МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба эстонского Министерства иностранных дел.

Заседание состоится в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск). Это первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна попросила о проведении экстренного заседания Совбеза.

Накануне эстонские власти заявили, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 незаконно находились в воздушном пространстве страны на протяжении 12 минут. Эстония намерена задействовать четвертую статью Устава НАТО о консультации с союзниками. 20 сентября в Министерстве обороны России заверили, что МиГ-31 не нарушали эстонские границы.