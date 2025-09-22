Песков назвал заявления о нарушении РФ воздушного пространства безосновательными

Обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства других стран Кремль считает пустыми и безосновательными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, подобные заявления нацелены на нагнетание напряженности и «провоцирование конфронтационной атмосферы».

«Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе касающихся полетов»,— сказал представитель Кремля журналистам.

19 сентября Эстония сообщила, что пролетевшие над Финским заливом три МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве 12 минут. Таллин задействовал четвертую статью устава НАТО, предусматривающую возможность консультаций с союзниками в случае возникновения угрозы безопасности. Незадолго до этого к этой же статье прибегала Польша. Польские власти утверждали, что на территории страны упали российские беспилотники.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».

Лусине Баласян