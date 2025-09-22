Средний размер лимитов по кредиткам в Удмуртии снизился на 2% за год

Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Удмуртии в августе составил 97,2 тыс. руб., что на 2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Республика заняла 16-е место среди регионов России по размеру среднего лимита.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом, по России средний размер лимитов по кредитным картам в августе составил 104,5 тыс. руб., что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший средний размер лимитов в августе был отмечен в Москве (143,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (125,1 тыс. руб.), а также в Московской (122,1 тыс. руб.), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (111,9 тыс. руб.) и Ленинградской (109,2 тыс. руб.) областях.

Напомним, средний срок потребительского кредита в Удмуртии в августе составил 3 года, что на 12,5% больше, чем в июле. По среднему сроку такого займа республика заняла 12-е место среди регионов РФ (от большего к меньшему).

Анастасия Лопатина