«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Неблагоприятные тенденции развиваются на рынке государственного долга в еврозоне. Проблемы характерны для многих западных экономик, но в отличие от тех же Соединенных Штатов в Европе они никак не решаются. США в 2025 году повысили тарифы, и благодаря политике Дональда Трампа в США только в этом году дополнительно зайдет около $350 млрд, это приблизительно 18% от всех сборов подоходного налога. А вот в Европе все это сделать очень сложно и практически невозможно. Что делать инвесторам? Куда вложить 1 млн руб. и более? Какой актив позволит получить самую значительную прибыль? В ситуации разбирался экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Доходность по французским 10-летним облигациям сравнялась с итальянскими госбумагами. Разница была в свое время колоссальная, практически до 400 базисных пунктов. 22 сентября в моменте доходность по французским гособлигациям была даже выше. Что это значит? Проблема не решается фискальными и тарифными методами, и есть лишь один способ исправить ситуацию — включить печатный станок, то есть подключить европейский Центробанк, когда доходности выйдут за допустимые пределы по средним и дальним облигациям в еврозоне или вообще в Европе. И в таком случае программа количественного смягчения наверняка будет без лимита, потому что покупать нужно будет и французские, и немецкие, и итальянские, и испанские облигации. И если европейский ЦБ объявит программу количественного смягчения без лимита, то цены на сырье, прежде всего на золото, окажутся просто космическими. Золото уже сегодня находится на рекордных значениях — $3,75 тыс. за унцию, уже в ближайшее время оно поднимется до $3,8 тыс. Дальше некоторые эксперты ждут роста до $4-5 тыс., а кто-то называет цифру и в $10 тыс. за тройскую унцию.

