Жителя Чувашии оштрафовали на 60 тысяч рублей за запуск дрона

В Чувашии местный житель получил штраф в размере 60 тыс. руб. за незаконный запуск дрона. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Чувашии оштрафовали на 60 тысяч рублей за запуск квадрокоптера

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Жителя Чувашии оштрафовали на 60 тысяч рублей за запуск квадрокоптера

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В июле 2025 года мужчина запустил квадрокоптер в Цивильском муниципальном округе для проведения агрохимических работ. Он не оформил разрешение на полеты и не уведомил службы организации воздушного движения. Управление беспилотником передал другому человеку, который также не имел права управлять летательным аппаратом.

По материалам прокуратуры Ространснадзор привлек владельца квадрокоптера к ответственности по двум статьям КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов. Общая сумма штрафов составила 60 тыс. руб.

В том же месяце за аналогичное нарушение жителя Марий Эл оштрафовали на 15 тыс. руб.

Анна Кайдалова