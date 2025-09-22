Прокуратура просит ужесточить приговор экс-адвокатам Навального

На заседании апелляционной инстанции Владимирского областного суда в прениях прокуратура в соответствии с поданным ранее представлением просила отменить экс-адвокатам политика Алексея Навального смягчающие обстоятельства и увеличить назначенное наказание Вадиму Кобзеву до 5 лет 8 месяцев, Алексею Липцеру до 5,5 лет, Игорю Сергунину до 4 лет, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев, Алексей Лейпцер, Игорь Сергунин

Фото: Ефим Брянцев Экс-адвокаты Алексея Навального Вадим Кобзев, Алексей Лейпцер, Игорь Сергунин

Фото: Ефим Брянцев

Смягчающими обстоятельствами суд первой инстанции признал признание вины и помощь следствию господином Сергуниным, а также тяжелое материальное положение семей господ Липцера и Кобзева.

Защита настаивает, что обвинение основывается на материалах прослушки встреч адвокатов с их подзащитным, что нарушает адвокатскую тайну. Передача адвокатами писем подзащитного из колонии не является преступлением, причиной уголовного преследования адвокатов стала сама личность их клиента, господина Навального. Приговор суда почти полностью повторяет обвинительное заключение. Защита господ Липцера и Кобзева просит их оправдать, а защита господина Сергунина — отменить приговор.

В январе 2025 года Петушинский районный суд Владимирской области по обвинению в участии в экстремистском сообществе приговорил Вадима Кобзева к 5,5 года колонии общего режима, Алексея Липцера — к пяти годам колонии, Игоря Сергунина, который признал вину, — к 3,5 года.

Ефим Брянцев