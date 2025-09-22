Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным для развития мировой торговли

Обеспечение прав предпринимателей и инвесторов является одним из условий для развития торгово-экономического сотрудничества в мире, убежден президент России Владимир Путин. Он также назвал важным справедливое решение налоговых и таможенных споров и охрану интеллектуальной собственности.

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин упомянул эту тему в приветствии участникам Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году в центре его внимания будет «защита прав и законных интересов» бизнеса, уточнил российский президент. По его словам, Россия «уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнерских связей» с соседями по АТР.

«Расширение диалога между высшими судебными инстанциями государств этого важнейшего региона представляется весьма актуальным»,— отметил российский президент (цитата по сайту Кремля).

Как выяснили «Ведомости», российские инвесторы грозят Бельгии международным арбитражем. В начале сентября юристы направили Брюсселю уведомление о споре от имени двух частных лиц. Среди претензий — нарушение принципов защиты частных лиц от произвольных мер, а также права на беспрепятственный перевод денежных средств.

