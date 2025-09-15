Инвестиционное разногласие

Российские инвесторы нашли новый способ побороться за замороженные активы и грозят Бельгии международным арбитражем. В начале сентября юристы направили Брюсселю уведомление о споре от имени двух частных лиц, пишут «Ведомости». Личности инвесторов не раскрываются, но, по сообщениям источников, оба не включены в санкционные списки. В уведомлении истцы ссылаются на инвестиционное соглашение, заключенное еще между СССР и Бельгией с Люксембургом. Среди претензий — нарушение принципов защиты частных лиц от произвольных мер, а также права на беспрепятственный перевод денежных средств.

У Бельгии есть шесть месяцев, чтобы решить спор в досудебном порядке, после этого пострадавшие смогут отправиться в арбитраж. Однако перспективы процесса неочевидны, говорит руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро «А-Про» Дмитрий Дворецкий: «Во-первых, стоит учитывать, что соглашение действует, поскольку Россия является правопреемником СССР. С точки зрения применимости по смыслу и терминологии физическое лицо или юридическое лицо может пойти в арбитражный институт стокгольмской Торговой палаты либо в арбитраж ad hoc, который является специальным арбитражным институтом, который создается сторонами для рассмотрения конкретного возникшего спора.

Как и любой международный арбитраж, подобные споры занимают иногда несколько лет и, наверное, находятся на первом месте по стоимости. Обосновывается это не только тем, что необходимо привлекать иностранных юристов, действующих в соответствии с лицензией адвоката на территории Бельгии, но и очень затянутым процессом, который требует доскональной подготовки, очень подробного правового анализа, оценки перспектив обращения.

Не совсем понятно, какое в итоге решение будет принято. Потому что Бельгия, бесспорно, будет ссылаться на свое законодательство, апеллировать к постановлению Совета ЕС от 2014 года, который предусматривает возможность заморозки средств, экономических ресурсов в связи с блокировкой НРД. Поэтому это открывает новую практику. Однако результат мы узнаем наверняка не ранее, чем через пару лет».

У Бельгии есть сильные аргументы, однако процесс в любом случае может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности государства, считает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Пока речь идет не об иске, а о так называемом направленном trigger letter. В целом инвестиционный арбитраж бьет и по репутации государства. Если решение суда в конечном счете будет в пользу инвесторов, это, конечно, будет серьезным аргументом не в пользу Бельгии, даже может повлиять на инвестиционный рейтинг.

Этот судебный процесс направлен не против частной организации, например, Euroclear, а самого государства, которое установило правила игры, которые фактически лишают российских инвесторов их собственности.

Последние три года мы видим, что частные инвесторы довольно пассивно себя ведут, довольно мало судебных процессов, не только таких сложных — инвестиционный арбитраж против самого государства, — но даже в государственных бельгийских судах очень мало процессов. Потому что люди и так потеряли деньги и вынуждены еще дополнительно вкладывать средства, чтобы защитить свои права. При этом нельзя сказать, что это гарантированный путь. Соглашение 1989 года действительно устанавливает защиту взаимных капиталовложений. Проблема в том, что все зависит от того, как судья будет толковать сложившуюся ситуацию, потому что нельзя сказать, что "активы российских инвесторов экспроприированы", они заблокированы, но собственность не изъята».

Одновременно те же инвесторы намерены оспорить в суде ЕС часть 18-го пакета европейских санкций. Документ был принят в июле и разрешает странам союза отказывать в исполнении арбитражных решений по инвестиционным спорам. По мнению российских инвесторов, эта мера незаконно ограничивают доступ к правосудию.

Ульяна Горелова