Радмир Беляев избран мэром Нижнекамска на заседании Нижнекамского городского совета. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнекамска.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мэр Нижнекамска Радмир Беляев

Кандидатуру Радмира Беляева единогласно поддержали 26 депутатов Нижнекамской городской думы, рассказали «Ъ Волга-Урал». Глава города избран сроком на пять лет.

«Уверен, что Нижнекамск будет двигаться только вперед. У нас огромное количество планов, а в их реализации нам помогут сильный депутатский корпус, замечательные жители и градообразующие предприятия. У нас есть все для успешного развития», — заявил Радмир Беляев.

Ранее Радмир Беляев стал главой Нижнекамского района после того, как прошлый глава Рамиль Муллин покинул пост и перешел на должность помощника раиса Республики Татарстан.

