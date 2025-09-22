После атаки БПЛА на Форос в Крыму возбуждено уголовное дело о теракте

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на поселок Форос в Крыму.

Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, следователи и криминалисты работают на месте происшествия «с целью изъятия фрагментов БПЛА» для дальнейшего проведения экспертизы. «Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории»,— добавила госпожа Петренко.

Представитель СКР также сказала, что в результате налета БПЛА погибли три мирных жителя, еще 15 пострадали. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о трех погибших и 16 раненых.

Вечером 21 сентября БПЛА ударили по объектам на территории санатория «Форос». По данным Минобороны, беспилотники были оснащены фугасными боеприпасами.