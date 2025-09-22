Назначили исполняющего обязанности директора департамента АПК Курганской области

Временно исполняющим обязанности директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области назначили Андрея Лушникова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Лушников имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве, включая работу в департаменте АПК. Возглавлял управление Россельхознадзора по Курганской области, а после — филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центр оценки качества продукции агропромышленного комплекса».

Сергей Борисов, который с января 2025 года был временно исполняющим обязанности руководителя департамента, покинул пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Виталина Ярховска