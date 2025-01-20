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Назначен новый временный руководитель департамента АПК Курганской области

Временно исполняющим обязанности директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области назначен Сергей Борисов. Он приступил к работе 20 января, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

В областной администрации отмечают, что до назначения Сергей Борисов занимал руководящие должности в департаменте финансов Тюменской области. «Сергей Владимирович имеет большой опыт работы в экономике, в том числе связанный с агропромышленным комплексом»,— говорится в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», должность директора департамента АПК Курганской области стала вакантной в апреле 2024 года, когда по собственному желанию уволился Павел Кощеев. В прошлом году сменились три врио директора: с апреля по июнь обязанности исполняла первый заместитель руководителя Татьяна Сандакова, с июня по октябрь — замначальника управления развития сельских территорий департамента АПК Алексей Кремлев, с 4 октября 2024-го до 20 января 2025 года — начальник управления развития сельских территорий Антон Притчин.

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