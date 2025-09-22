Глава иранского МИД Аббас Аракчи прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Эксперты не исключают, что он проведет неформальные переговоры с представителями США и «евротройки» на фоне угроз возобновления санкций против Тегерана. Вернуть ограничения призывают Франция, Германия и Великобритания, обвиняя Иран в несоблюдении соглашения по отказу от ядерной программы. 21 сентября иранский Высший совет национальной безопасности решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о перспективах ограничений против Исламской Республики.

19 сентября мировое сообщество без особой помпы испытало «дипломатическое оружие массового поражения» — был задействован механизм snapback — автоматическое восстановление санкций против Ирана. Эта норма международного права была придумана десять лет назад в рамках иранской ядерной сделки (СВПД) и закреплена в резолюции 2231 Совбеза ООН. Смысл ее прост: если одна из сторон существенно нарушает условия, любой подписант, включая постоянных членов Совета Безопасности, Германию или ЕС, может потребовать возврата санкций. И главное: вето здесь не работает.

Срок действия резолюции истекал в октябре 2025 года, и после возвращение санкций стало бы практически невозможным. Но надо признать, что к этому моменту сама сделка уже фактически развалилась. Сначала из нее вышли США, затем Иран нарушил лимиты по обогащению урана и несколько раз ограничивал доступ инспекторов МАГАТЭ, а летом дело дошло и до войны с Израилем, в рамках которой американцы нанесли авиаудар по ядерным центрам Исламской Республики.

Пусть только на бумаге, но резолюция, а вместе с ней и дамоклов меч (snapback) продолжали действовать. Уже после ирано-израильской войны европейцы вроде бы попытались вновь запустить переговорный процесс, но, по их мнению, Тегеран затягивал время, пытаясь дотянуть до конца октября, и поэтому они объявили о готовности вернуться к санкциям.

Надо признать, что сам процесс принятия решения был обставлен весьма элегантно. На голосование вынесли проект о бессрочной отмене санкций. То есть даже если бы и было вето, то применить его могли только те, кто против.

Проект резолюции поддержали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, а нет сказали США, Великобритания, Франция, Дания и еще ряд стран. В результате snapback сработал: Иран вновь окажется под эмбарго на поставки оружия, запретом на обогащение урана, ограничениями по ракетной программе, финансовые активы Тегерана по всему миру снова будут заморожены, а третьи страны получат право на досмотр самолетов и кораблей Исламской Республики.

После голосования представитель МИД Ирана заявил: «Сегодняшние действия трех европейских стран в Совете Безопасности ООН являются незаконными, неоправданными и провокационными, они наносят серьезный ущерб продолжающимся дипломатическим усилиям. Иран оставляет за собой право соответствующим образом отреагировать на любые незаконные действия». К этой оценке присоединились Россия и Китай. Западные же страны считают, что возможность для дипломатического решения остается, но правила игры теперь другие.

Впрочем, правила теперь изменились не только и даже не столько в отношении Ирана. Объективно говоря, после того, как Трамп еще в свою первую каденцию вышел из «ядерной сделки», большая часть санкций уже в той или иной степени работала. Главное, что изменилось с момента принятия резолюции 2231 в 2015 году — это сам мир. 10 лет назад доверие между державами еще позволяло заключать сделки, подобные СВПД. Сегодня — уже нет. Поэтому snapback выглядит уже не новым интересным инструментом современного международного права, а рудиментом ушедшей эпохи.

