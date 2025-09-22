Уроки в поврежденной БПЛА школе в Крыму возобновят в течение трех дней

Учебный корпус школы в крымском поселке Форос не пострадал при атаке БПЛА, заявил заммэра Ялты Ренард Кутковский. Очный формат обучения в школе вернут на этой неделе.

По словам заммэра, удар пришелся по актовому залу и библиотеке Форосской средней школы им. Терлецкого. В результате выбило окна в пищеблоке. «Поэтому задача — все устранить в течение трех дней и организовать образовательный процесс»,— рассказал ТАСС господин Кутковский.

Как уточнила директор школы Татьяна Каргапольцева, пожар произошел в актовом зале. Пострадавший охранник учебного заведения находится в стабильном состоянии.

21 сентября ВСУ атаковали курортную зону Крыма. Помимо школы повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос». Три человека погибли, 16 получили ранения. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии.