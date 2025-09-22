Четверо пострадавших после атаки БПЛА в Крыму находятся в тяжелом состоянии

После атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму госпитализированы 12 человек, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, еще семи — среднее. Детей среди находящихся на лечении в учреждении ФМБА нет, добавили в агентстве.

21 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали санаторий «Форос». В общей сложности пострадали 16 человек, трое погибли. По данным Минобороны РФ, атака на курортную зону Крыма была осуществлена с помощью БПЛА с фугасными боезарядами.