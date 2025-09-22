Арестованный мэр Владимира признался в получении взятки

Мэр Владимира Дмитрий Наумов признал вину в получении взятки на 1,1 млн руб. от представителей ритуального бизнеса. Фигурантами дела числятся еще более десяти человек.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов

Фото: Официальная страница Александра Авдеева в Telegram Мэр Владимира Дмитрий Наумов

«Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в ходе следственных действий дал признательные показания»,— сообщило управление ФСБ по Владимирской области (цитата по ТАСС).

Как сообщал СКР, Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья, пообещав содействовать «их незаконной похоронной деятельности, осуществляемой во Владимире».

Обыски прошли дома и на работе чиновника. Изъяты в том числе украшения и дорогостоящий автомобиль, уточнил СКР. Фигурантами уголовного дела стали жители Подмосковья, которые дали взятку Дмитрию Наумову, и еще 11 соучастников хищения на более чем 5 млн руб. при оказании ритуальных услуг.

Дмитрий Наумов стал мэром Владимира в ноябре 2022 года. 27 августа 2025-го местные СМИ сообщили о задержании чиновника, через два дня суд арестовал его до 25 октября. На сайте администрации Владимира он по-прежнему указан как мэр города.