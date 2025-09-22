«Единая Россия» взяла почти 79% мандатов на выборах в Нижегородской области

На выборах 428 депутатов, прошедших в Нижегородской области 12-14 сентября, 337 мандатов (79%) заняли выдвиженцы «Единой России». Об этом говорится в итоговом постановлении избиркома.

33 мандата заняли представители КПРФ, 23 — ЛДПР, 15 — СРЗП, 12 — самовыдвиженцы, семь — представители «Новых людей» и один — «Партии пенсионеров».

Выдвигалась на выборы 1414 кандидатов, включая 66 самовыдвиженцев. Зарегистрированы были 1338 человек, в том числе 29 самовыдвиженцев. Среди кандидатов от партий: 413 от «Единой России», 351 от ЛДПР, 211 от КПРФ, 178 от «Новых людей», 117 от СРЗП и 39 от «Партии пенсионеров».

Явка в целом по региону составила 25,8%, проголосовали 470,38 тыс. избирателей.

Как писал «Ъ-Приволжье», на выборах в думу Нижнего Новгорода от «Единой России» победили 28 человек (плюс два по сравнению с предыдущим созывом), от КПРФ — пять (плюс один), от ЛДПР — три (плюс один), от СРЗП — два (без изменений), от «Новых людей» — один (без изменений).

Ирина Швецова