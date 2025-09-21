В четырех районах Дагестана перекрыли дороги из-за непогоды и оползней

Интенсивные дожди нарушили транспортное сообщение в четырех районах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба в ГКУ «Дагестанавтодор».

В Кайтагском районе 20 сентября паводок на реке Уллучай разрушил временный мост на дороге Маджалис — Варсит — Шиланша, который был установлен на время реконструкции основного моста. Восстановление начнется после спада воды. Водителям предложен объездной путь через Табасаранский район протяженностью 29 км.

В трех других районах произошли оползни. В Рутульском районе на трассе Рутул — Лучек — Джиных обрушился склон. Для расчистки привлекли погрузчик. В Сергокалинском районе на дороге Бурдеки — Канасираги — Цизгари работают два экскаватора и самосвал. В Чародинском районе на участке Цуриб — Арчиб задействованы бульдозер и экскаватор.

Движение по всем трем направлениям восстановят в течение суток.

Константин Соловьев