Суд в Башкирии не разрешил досрочно открыть лагерь после отравления детей

Стерлибашевский межрайонный суд отказал генеральному директору военно-патриотического парка «Патриот» Айнуру Салимгарееву в досрочном прекращении приостановления деятельности парка в связи с устранением нарушений. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд не установил «достаточных доказательств устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности» лагеря «Патриот», отмечается в пресс-релизе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 29 августа Стерлибашевский межрайонный суд на 30 суток приостановил деятельность обособленного подразделения Стерлибашевского учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», которое входит в состав военно-патриотического парка «Патриот». Суд признал лагерь виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ).

18 августа в лагере заболели 22 ребенка и трое вожатых. 16 пациентов госпитализировали, девятерых отправили на амбулаторное лечение. Эпидемиологи установили, что вспышка произошла из-за норовирусной инфекции у сотрудника учреждения.

Майя Иванова