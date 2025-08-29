Суд приостановил деятельность лагеря в Башкирии после вспышки кишечной инфекции

Стерлибашевский межрайонный суд Башкирии на 30 суток приостановил деятельность обособленного подразделения Стерлибашевского учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (входит в состав военно-патриотического парка «Патриот»). Суд признал лагерь виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что 18 августа парк «Патриот» допустил нарушения обязательных требований санитарных правил и норм.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в лагере в Стерлибашевском районе заболели 22 ребенка и трое вожатых. 16 пациентов госпитализировали, девятерых отправили на амбулаторное лечение. Как установили эпидемиологи, вспышка произошла из-за норовирусной инфекции у сотрудника учреждения.

Майя Иванова