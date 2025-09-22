Аудитория Max превысила 13 млн пользователей в сутки

VK впервые раскрыл данные о средней дневной аудитории мессенджера Max: по данным Mediascope, с 1 по 16 сентября показатель составил 13,7 млн человек, сообщили “Ъ” в пресс-службе сервиса. В пиковый день 11 сентября он достиг 16,4 млн, а совокупный охват за первую половину месяца превысил 34,5 млн пользователей.

По итогам августа Max с месячной аудиторией 32,2 млн вошел в пятерку крупнейших мессенджеров в России, уступая WhatsApp, VK и Telegram. Эксперты отмечают, что аудитория сервиса растет быстрее рынка, но его ежедневное использование пока ограничено. По прогнозам аналитиков, к концу года охват Max может увеличиться на 15–25%.

