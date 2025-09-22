Суд не стал рассматривать заявление о возврате 2,3 млрд рублей «Башкиравтодору»

Арбитражный суд Башкирии оставил без рассмотрения заявление о взыскании с ООО «Битум» 2,35 млрд руб. в пользу АО «Башкиравтодор». С такими требованиями в суд обращался исполняющий обязанности конкурсного управляющего «Башкиравтодора» Олег Рыкус, добивавшийся аннулирования семи сделок между компаниями.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по условиям спорных договоров «Битум» обязался поставить крупнейшему дорожному подрядчику региона нефтепродукты. По мнению Олега Рыкуса, продукция отпускалась по ценам выше рыночных, исходя из чего, полагает он, сделки совершались в ущерб прав и интересов других кредиторов. Кроме того, считает конкурсный управляющий, поставщик знал о неплатежеспособности «Башкиравтодора».

21 августа суд принял заявление к рассмотрению, заседание по нему было запланировано на 6 октября.

Поводом для прекращения производства по заявлению стало постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, отменившего решение о конкурсном производстве в отношении должника. «Заявление об оспаривании сделки... может быть подано только в процедурах внешнего управления или конкурсного производства»,— говорится в определении арбитражного суда Башкирии.

ООО «Битум» зарегистрировано в 1991 году в Салавате, поставляет нефтепродукты. По данным Rusprofile, соучредителями компании являются АО «Центр инвестиций» и комбинированный закрытый паевый инвестиционный фонд «Эксперт плюс». Вместе с ООО «Производственное объединение "Современные битумные материалы"» и ООО «Салаватметалл» входит в группу «Битум». В 2024 году выручка компании составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 910 млн руб.

Идэль Гумеров